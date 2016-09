Vechtkampioene: "Gooi schutters in een kooi en laat ze mekaar daarin pak slaag verkopen"

Yari Pinnewaert

5/09/16

Ronda Rousey meent een oplossing gevonden te hebben om de schietpartijen in de Verenigde Staten in te perken: gooi potentiële schutter in een kooi en laat ze mekaar daarin een pak slaag verkopen. Dat onthult ze in 'The Hurt Business: A Deeper Look at MMA', een documentaire waarvan nu dus al een preview is verschenen.