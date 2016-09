Jonathan Brownlee wint in Edmonton, De Cuyper 41ste

Door: redactie

5/09/16 - 07u14 Bron: Belga

De Brit Jonathan Brownlee heeft in het Canadese Edmonton de achtste van negen manches in de World Series triatlon gewonnen. In 51:39 bleef de olympische vicekampioen de Spanjaard Mario Mola (51:56) en de Zuid-Afrikaan Richard Murray (52:01) voor.

Simon De Cuyper was de enige Belgische deelnemer. Hij legde de sprinttriatlon (750 m zwemmen, 20 km fietsen, 5 km lopen) af in 55:11 en finishte als 41ste. In de stand blijft Mola aan de leiding, met 235 punten voorsprong op Brownlee. De finale vindt over twee weken in het Mexicaanse Cozumel plaats. Daar wordt een triatlon over de olympische afstand (kwart) afgewerkt.



Bij de vrouwen zorgden Summer Cook (56:49), Sarah True (56:52) en Katie Zaferes (56:56) voor een volledig Amerikaans podium. De Bermudaanse Flora Duffy finishte als vierde en blijft het klassement aanvoeren. Het is echter de Amerikaanse olympische kampioene Gwen Jorgensen die als topfavoriete voor een derde opeenvolgende eindzege naar Mexico trekt. Zij nam maar aan vier manches deel, maar heeft desondanks als tweede slechts 166 punten goed te maken op Duffy. In de slotmanche zijn er nog 1.200 te verdienen.