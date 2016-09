Yellow Tigers opnieuw onderuit tegen Polen

Door: redactie

De Belgische volleybalvrouwen hebben in Leuven hun drieluik oefenwedstrijden tegen Polen afgesloten met een 2-3 nederlaag. Vrijdag wonnen ze met 3-0 van hun Poolse collega's, gisteren gingen ze op de fandag met 2-3 onderuit. De Yellow Tigers bereiden zich voor op de kwalificaties voor het EK 2017.

Net als zaterdag gaf het team van Gert Vande Broek een 2-0 voorsprong uit handen. De eerste set ging met 25-23 naar de Belgen, waarna ze in set twee met 25-19 aan het langste eind trokken. Daarna kregen de Polen echter de bovenhand: 21-25, 23-25 en 11-15. Hélène Rousseaux, Laura Heyrman en Valérie Courtois kregen rust.



Volgende week donderdag trekken de Belgen naar Maribor voor een laatste oefencampagne tegen Kroatië als ultieme voorbereiding voor de EK-kwalificaties. Daarin nemen ze het in de laatste twee weekends van september op tegen Frankrijk, Spanje en Bosnië en Herzegovina. De zes groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de EK-eindronde in Azerbeidzjan en Georgië. Alle tweedes vechten in barrages om de laatste drie tickets.



België speelde met: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Van Hecke, Leys, Aelbrecht, libero Ruysschaert. Kwamen in: Biebauw, Lemmens, Van Gestel, Vandesteene, Voets.