Achilles Bocholt verliest ook van Maccabi Tel-Aviv in CL handbal

Door: redactie

4/09/16 - 19u25 Bron: Belga

Achilles Bocholt heeft ook zijn tweede partij van het Champions League kwalificatietoernooi in het Oostenrijkse Bregenz verloren. De wedstrijd tegen Maccabi Tel-Aviv eindigde op 33-30 (rust: 16-15). Gisteren ging Bocholt met 39-31 onderuit tegen Bregenz.

De Limburgers maakten er ook nu een spannende wedstrijd van en streden voor wat ze waard waren maar uiteindelijk moesten ze toch hun meerdere erkennen in hun tegenstander. Achilles Bocholt eindigt op de vierde plaats in hun poule. Hun Europees avontuur krijgt een vervolg in de EHF Cup. In de tweede ronde neemt Achilles het op tegen de winnaar van het duel tussen het Hongaarse Csurgoi en het Noorse Bodö.



"Een zege zat er zeker in maar Maccabi strafte het kleinste foutje af en kon zo uiteindelijk de wedstrijd winnen", analyseert trainer Bart Lenders de partij. "In de eerste helft kon het echt alle kanten uit. We deden alles goed en gingen rusten bij een 16-15 stand. In de tweede helft werden onze verdedigende fouten afgestraft en aanvallend slaagden we er niet altijd in de kansen te benutten. Maccabi was toch een niveau of twee hoger dan ons. De kampioen van Israël heeft een budget dat vier keer zo groot is als het onze en beschikt over allemaal profspelers. Ook vandaag hebben we een meer dan degelijke wedstrijd gespeeld. We hebben hard gewerkt en veel energie gebruikt. Veel jongens zijn boven zichzelf uitgestegen. Dit toernooi was een positieve ervaring en dat nemen we mee naar de toekomst."