Absalon pakt slotmanche en wint Wereldbeker mountainbike

Door: redactie

4/09/16 - 16u31 Bron: Belga

© photo news.

Julien Absalon heeft de slotmanche van de Wereldbeker mountainbiken in het Andorrese Vallnord gewonnen. De Fransman haalde het voor de Tsjech Ondrej Cink en de Spanjaard Pablo Rodriguez Guede. Absalon verzekerde zich ook van eindwinst in de Wereldbeker.

Absalon ging op enkele ronden van het einde alleen op avontuur en liet onder meer olympisch kampioen Nino Schurter achter, die kreeg af te rekenen met een lekke band. De Zwitser zou uiteindelijk dertiende worden. Jens Schuermans, Didier Bats en Ruben Scheire vochten voor de prijs voor beste Belg en het was Scheire die het haalde met een 27ste plaats. Schuermans kwam als 30ste over de streep, Bats werd 31ste. Bart De Vocht en Sebastien Carabin eindigden respectievelijk als 48ste en 50ste.



Bij de vrouwen ging de zege naar Jolanda Neff. De Zwitserse haalde het met een voorsprong van 36 seconden op de Noorse Gunn Rita Dahle-Flesjaa. De Canadese Catherine Prendel werd derde en snoept de eindzege af van de Deense Annika Langvad, die in Vallnord als dertiende over de streep kwam. Olympisch kampioene Jenny Rissveds liet de vierde plaats noteren.



Belgisch kampioene Githa Michiels reed een verdienstelijke wedstrijd en werd vijftiende. Alice Pirard werd twee ronden van het einde omwille van de 80-procentregel uit wedstrijd genomen. Bij de heren beloften reed Kevin Panhuyzen naar een achtste plaats. Pierre De Froidmont werd 37ste, Erno Mc Crae 41ste en Rob Vanden Haesevelde 52ste.