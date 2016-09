WK duatlon lange afstand gaat naar Belg Seppe Odeyn

Door: redactie

4/09/16 - 16u38 Bron: Belga

© Kos (screenshot).

Seppe Odeyn heeft zondag in het Zwitserse Zofingen het WK duatlon over de langste afstand gewonnen.

De 29-jarige Odeyn legde de 10 km lopen, 150 km fietsen en dan opnieuw 30 km lopen af in 6u23:43.9. Hij wordt zo de vijfde Belg die er het goud haalt. Vorig jaar behaalde Odeyn nog zilver in de Powerman van Zofingen. In mei werd hij in Kopenhagen tweede op het EK, achter Kenneth Vandendriessche.



Bij de vrouwen ging de zege voor de derde keer op rij naar de Britse Emma Pooley, die finishte in 7u06:16.4.