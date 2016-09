Australiër Reed en Britse Lawrence zegevieren in Ironman Mooloolaba

Door: redactie

De Australiër Tim Reed en de Britse Holly Lawrence hebben vandaag het WK Ironman 70.3 in het Australische Mooloolaba op hun naam geschreven.

Reed finishte na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen (halve Ironman) in 3u44:14. Hij hield de Duitser Sebastian Kienle met twee seconden achter zich. Het brons ging op 26 seconden naar de Zwitser Ruedi Wild.



De Belg François Humblet kwam als 22e over de streep in 3u59:40.



Bij de vrouwen was Holly Lawrence de beste in 4u09:12 voor de Australische Melissa Hauschildt (4u11:09) en de Canadese Heather Wurtele (4u13:36).