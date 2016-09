Amerikaan Chappell grijpt macht op Deutsche Bank Championship golf

Door: redactie

Kevin Chappell heeft zich dankzij een tweede ronde van 64 slagen in de kop van het klassement genesteld op het Deutsche Bank Championship golftoernooi (PGA/ 7.594.030 euro), dat plaatsvindt op de TPC golfbaan in het Amerikaanse Norton (Massachusetts).

De 30-jarige uit Fresno, nummer 34 op de wereldranking, putte zes birdies en een eagle weg waartegen hij één bogey op zijn kaart moest schrijven. Chappell, die nog nooit een PGA Tour toernooi kon winnen maar eerder dit seizoen tweede werd op het Players Championship, telt één slag voorsprong op zijn landgenoot Jimmy Walker en de Engelsman Paul Casey.



De Amerikaan Dustin Johnson, 's wereld nummer twee, kwam rond in 66 slagen waarmee hij naar de vijfde plaats opklom. Patrick Reed, de leider in de FedEx Cup, noteerde een tweede ronde in 67 slagen waarmee hij nu op de zevende stek staat.



Stand na tweede ronde:



1. Kevin Chappell (VSt)131=67-64 -11



2. Jimmy Walker (VSt)132=68-64



. Paul Casey (Eng)132=66-66



4. Brian Harman (VSt)133=68-65



5. Dustin Johnson (VSt)134=68-66



. Smylie Kaufman (VSt)134=68-66



7. Gary Woodland (VSt)135=69-66



. Justin Rose (VSt)135=68-67



. Patrick Reed (VSt)135=68-67



. Daniel Berger (VSt)135=67-68



. Brian Stuard (VSt)135=66-69



. Ryan Moore (VSt)135=65-70



