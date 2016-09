Door: redactie

4/09/16 Bron: Belga

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben zich vandaag op het Jurmala Masters-beachvolleybaltoernooi in Letland niet kunnen plaatsen voor de finale.

De vijfde reekshoofden verloren in de halve eindstrijd met 21-17 en 21-14 van de Letse topreekshoofden Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins.



Later op de dag strijden Koekelkoren en van Walle om brons tegen een ander Lets duo of een Russische combinatie.