Kim Huybrechts naar achtste finales International Darts Open

4/09/16 - 08u29

Kim Huybrechts (PDC-13) heeft zich gisteren in het Duitse Riesa voor de achtste finales van het International Darts Open geplaatst. In de tweede ronde won de 30-jarige Antwerpenaar met het kleinste verschil, 6-5, van Joe Cullen (PDC-33). Hij liet daarbij het hoogste gemiddelde van de dag, 104,55, optekenen. Robbie Green (PDC-49), die Stephen Bunting (PDC-14) met 6-1 uitschakelde, is zijn volgende tegenstander.