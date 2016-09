Nicolas Colsaerts moet terrein prijsgeven op European Masters golf

Thomas Lissens

3/09/16 - 20u58 Bron: Belga

© getty.

Nicolas Colsaerts heeft in het Zwitserse Crans Montana na een mindere ronde in 72 slagen achttien plaatsen moeten inleveren op het European Masters golftoernooi (EPGA/2,7 miljoen euro). Met een totaal van 208, twee onder par, is hij 43e.