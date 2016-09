Belgian Lions nemen ruime zege mee uit Zwitserland

Thomas Lissens

3/09/16 - 20u41 Bron: Belga

Belgian Lion Khalid Boukichou. © belga.

De Belgische basketbalmannen hebben ook hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Op bezoek bij Zwitserland werd het 72-87 (rust: 36-41).

De troepen van Eddy Casteels, die op de eerste speeldag Cyprus met 65-46 eenvoudig hadden verslagen, leidden na het eerste kwart met 16-24. In de tweede periode (20-17) boden de Zwitsers weerwerk. Zwitserland, onder impuls van Dusan Mladjan (15 ptn), kwam vervolgens terug tot 54-56. Dankzij een tussenspurt beëindigden de Belgian Lions het derde kwart toch met 59-67. Het slotakkoord (13-20) was helemaal voor de Belgen. Bij België was Retin Obasohan met 18 punten de topscorer.



België speelde met Bosco (7 ptn), Obasohan (18), Mwema (3), Tabu (11), Schwartz (14), Salumu (14), De Zeeuw (3), Boukichou, Tumba (5), Vanwijn (3), Iarochevitch (5), Kesteloot (4).



In groep A staan de Belgian Lions samen met IJsland aan de leiding met 4 punten. De IJslanders waren eerder op de dag met 64-75 te sterk voor Cyprus. Woensdag ontvangen de Belgen IJsland in de Lotto Arena.



De zeven groepswinnaars en de beste vier tweedes plaatsen zich voor het EK 2017, dat in Finland, Israël, Roemenië en Turkije plaatsvindt. België probeert zich voor de vierde keer op rij te plaatsen voor het EK.