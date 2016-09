Achilles Bocholt uitgeschakeld in Champions League handbal

Door: redactie

3/09/16 - 19u18 Bron: Belga

Achilles Bocholt heeft bij zijn debuut in de Champions League handbal niet kunnen stunten. Tegen het Oostenrijkse Bregenz verloren de Limburgers met 39-31. Bocholt speelde een sterke partij, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Oostenrijkse tegenstander.

Achilles Bocholt startte uitstekend aan de wedstrijd en liep tot 1-3 uit. Halfweg de eerste helft was de stand 11-10. De Limburgers speelden uitstekend, maar een te hoge foutenlast en de daarbij horende tijdstraffen zorgen ervoor dat Bregenz een kloofje kon slaan. Op karakter knokte Bocholt zich terug in de wedstrijd. Bij de rust was het 20-17 in het voordeel van de Oostenrijkers. Damian Kedziora tekende in de eerste helft voor zeven Limburgse goals.



Bregenz begon sterk aan de tweede helft en diepte de kloof tot vijf doelpunten uit. Onder impuls van de broers Damian en Bartosz Kedziora bleef Achilles Bocholt zich vastbijten in de partij. Halfweg was het 28-25 voor de Oostenrijkse profs. De laatste 10 minuten kwam het klasseverschil boven en speelde Bregenz de wedstrijd makkelijk uit.



Achilles Bocholt speelt zondag om de derde plaats in het kwalificatietoernooi tegen de verliezer van de wedstrijd tussen het Portugese UMinho en het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De winnaar van die partij plaatst zich voor de derde ronde van de EHF Cup, de verliezer speelt een barragewedstrijd tegen de winnaar van de kwalificatiewedstrijd tussen het Hongaarse Csurgoi en het Noorse Bodö.