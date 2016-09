Dries Koekelkoren en Tom van Walle bereiken halve finales in Letland

Door: redactie

3/09/16 Bron: Belga

Jurmala Masters Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben zich op het Jurmala Masters-beachvolleybaltoernooi in Letland geplaatst voor de halve finales.

De vijfde reekshoofden versloegen in hun kwartfinale de Fransen Youssef Krou en Maxime Thiercy (9e reekshoofd) met 21-19, 16-21 en 21-19. Vrijdag hadden de Belgen hun drie groepsduels gewonnen.



Zondag staan Koekelkoren en van Walle in de halve eindstrijd tegenover een Lets of een Oekraïens duo. De winnaar van de Jurmala Masters plaatst zich voor het WK 2017.