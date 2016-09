Door: redactie

3/09/16 - 09u43 Bron: Belga

Eddy Merckx (UMB 3) is vandaag als laatste Belg uitgeschakeld op de wereldbekermanche driebanden in het Zuid-Koreaanse Guri. De tweevoudige wereldkampioen verloor in de achtste finales met 40-23 van de Fransman Jeremy Bury (UMB 17).