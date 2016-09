Amerikanen Hahn en Moore nemen beste start in Massachusetts

Door: redactie

3/09/16 - 08u38 Bron: Belga

James Hahn. © getty.

James Hahn en Ryan Moore hebben met een ronde van 65 slagen de beste start genomen op het Deutsche Bank Championship golftoernooi (PGA/7.594.030 euro), dat wordt gespeeld op de TPC Boston golfbaan in het Amerikaanse Norton (Massachusetts).

Zowel de 33-jarige Moore, die drie weken geleden de John Deere Classic won en daarmee zijn vijfde PGA Tour zege behaalde, als de 34-jarige Hahn, die zich dit seizoen de beste toonde in het Wells Fargo Championship, kwam foutloos rond en noteerde zes onder par. Het duo telt één slag voorsprong op vier spelers bij wie de Engelsman Paul Casey, de Argentijn Fabian Gomez, de Venezolaan Jhonattan Vegas en de Amerikaan Brian Stuard.



De Amerikaan Patrick Reed, die zich vorige week de beste toonde in The Barclays en de leider is in het FedEx Cup klassement, zette een ronde neer van 68 slagen, drie onder par, goed voor een gedeelde 20e plaats. De Australiër Jason Day, 's wereld nummer één, had voor zijn eerste ronde 70 slagen nodig wat zich vertaalde in een 48e plaats.



. Stand na eerste ronde:

1. James Hahn (VSt)65 -6

. Ryan Moore (VSt)65

3. Jhonattan Vegas (Col)66

. Paul Casey (Eng)66

. Fabian Gomez (Arg)66

. Brian Stuard (VSt)66

7. Jim Furyk (VSt)67

. Steve Stricker (VSt)67

. Roberto Castro (VSt)67

. Kevin Chappell (VSt)67

. Adam Scott (Aus)67

. Billy Hurley (VSt)67

. Si Woo Kim (ZKo)67

. Chad Campbell (VSt)67

. Emiliano Grillo (Arg)67

. Daniel Berger (VSt)67

. Tony Finau (VSt)67

. J.B. Holmes (VSt)67

. Harris English (VSt)67

...