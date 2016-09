Laura Gonzalez Escallon houdt leidersplaats vast in Sioux Falls

Door: redactie

Laura Gonzalez Escallon blijft na de tweede ronde de koppositie behouden op het Sioux Falls Challenge golftoernooi (Symetra Tour/187.620 euro), dat plaatsvindt op de Willow Run golfbaan in het Amerikaanse Sioux Falls (South Dakota).

De 25-jarige uit Terhulpen, die een foutloze eerste ronde neerzette van 65 slagen, zes onder par, had voor haar tweede ronde 68 slagen nodig, drie onder par. Zo putte de nummer 324 op de wereldranglijst birdies weg op de holes twaalf, zeven en negen. Gonzalez Escallon, die eind juli het Firekeepers Championship won en twee weken terug de PHC Classic titel op haar naam schreef, telt nu één slag voorsprong op de Amerikaanse Dana Finkelstein. De derde plaats op twee slagen van Gonzalez Escallon is voor de Amerikaanse Nelly Korda, dochter van ex-tennisser Peter Korda.



"Momenteel speel ik zeer constant", liet Gonzalez Escallon weten. "Met de stevige wind vandaag moest je echt geduld en vertrouwen hebben om birdies te maken. Ik maakte twee birdies op de laatste drie holes en dat was op het goede moment met uitzicht op de derde ronde. Ik heb in het verleden veel in Schotland gespeeld en ook in Indiana waar ik op de Universiteit van Purdue mijn studies samen met golf combineerde was er altijd veel wind. Ik ben ondertussen gewoon om geduldig af te wachten tot je een kans krijgt."



. Stand na tweede ronde:



1. Laura Gonzalez Escallon (BEL)133=65-68 -9



2. Dana Finkelstein (VSt)134=67-67



3. Nelly Korda (VSt)135=68-67



4. Katherine Perry (VSt)136=67-69



. Wichanee Meechai (Tha)136=66-70



