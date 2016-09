Luca Brecel grijpt in Shanghai naast plaats op hoofdtabel

Door: redactie

3/09/16 - 08u06 Bron: Belga

Luca Brecel. © photo news.

Luca Brecel (WS 31) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het Shanghai Masters snookertoernooi. In de vierde en laatste voorronde verloor hij met 5-4 van de Engelsman Stuart Carrington (WS 61). De Limburger gaf een 2-4 voorsprong uit handen.