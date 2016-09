Yellow Tigers hebben in oefenduel geen kind aan Polen (3-0)

Bewerkt door: Glenn Bogaert

De Belgische volleybalvrouwen hebben in Leuven een oefenwedstrijd tegen Polen met 3-0 gewonnen. Het werd 25-17, 25-20 en 25-18. Morgen spelen beide landen opnieuw tegen elkaar. De Yellow Tigers bereiden zich voor op de kwalificaties van het EK 2017.

In de Sportoase in Leuven zorgden Biebauw en Aelbrecht met bloks dadelijk voor een kloofje (10-4). Via een scorende Herbots en aces van Van Hecke werd de voorsprong uitgediept naar 21-13 en eerste setwinst.



Stevig blokwerk

Een donderpreek van de Poolse coach zorgde voor meer evenwicht in de wedstrijd, maar hoezeer Smarzek ook probeerde, de Belgen bleven beter aanvallen (16-12). Met stevig blokwerk en scores van Van Hecke en Aelbrecht werd de tweede setwinst binnengehaald.



Ook in de derde set domineerden de Yellow Tigers dankzij een sterke blok-verdediging: 12-9, 19-12 en de ingevallen Van Gestel maakte de klus helemaal af.



Iedereen speelkansen

Beide coaches beslisten nadien nog twee sets naar 15 punten te spelen, waarbij Gert Vande Broek iedereen speelkansen gunde, maar het spelniveau bleef goed en de Tigers wonnen met 15-13 en 15-12.



De Tigers bereiden zich voor op de EK-kwalificaties, waarin ze het in de laatste twee weekends van september opnemen tegen Frankrijk, Spanje en Bosnië-Herzegovina. De zes groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de EK-eindronde in Azerbeidzjan en Georgië volgend jaar. Alle tweedes vechten in barrages om de laatste drie tickets.