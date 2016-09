Russische atleten mogen ook onder neutrale vlag niet deelnemen aan Paralympics

Door: redactie

2/09/16 - 14u28 Bron: Belga

© afp.

Russische paralympische atleten mogen ook onder neutrale vlag niet deelnemen aan de Paralympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro (7-18 september). Dat maakte het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) bekend.

Op 7 augustus besliste het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) dat geen enkele Russische atleet mag deelnemen aan de Paralympics in Rio. De Russen gingen in beroep bij het sporttribunaal TAS, maar kregen nul op het rekest. De schorsing kwam er na het dopingschandaal dat Richard McLaren, onafhankelijk onderzoeker bij het Wereldantidopingagentschap (WADA), bij Russische atleten aan het licht bracht. Bij de Olympische Spelen besloot het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geen volledige uitsluiting te hanteren, maar aan de verschillende sportbonden het recht op uitsluiting van Russische sporters uit te besteden.



Rusland besliste intussen zelf al een tweedaagse competitie te organiseren voor de Russische paralympische atleten die geschorst zijn voor de Spelen in Rio. Het toernooi zal op 7 en 8 september gehouden worden in een trainingscentrum in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou.