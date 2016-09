Laura Gonzalez Escallon grijpt koppositie op Sioux Falls Challenge

Door: redactie

Laura Gonzalez Escallon heeft in het Amerikaanse Sioux Falls na een foutloze eerste ronde in 65 slagen meteen de leidersplaats veroverd op het Sioux Falls Challenge golftoernooi (Symetra Tour/188.400 euro).

De 25-jarige uit Terhulpen, die de voorbije vijf weken twee toernooien won, lukte birdies op de holes twee, vijf, zes, zeven, vijftien en zeventien. In de tussenstand telt ze één slag voorsprong op de Filipijnse Dottie Ardina, de Zuid-Koreaanse Min-G Kim en de Thaise Wichanee Meechai.



Gonzalez Escallon, die binnen twee weken deelneemt aan het Evian Championship, de vijfde en laatste major in het golfseizoen, staat na een aantal sterke prestaties op de zesde plaats in het Symetra Tour klassement. Als ze die positie kan vasthouden, levert haar dat aan het einde van het seizoen een LPGA Tourkaart op.



Stand na eerste ronde Sioux Falls Challenge, Sioux Falls:



1. Laura Gonzalez Escallon (Bel)65 -6



2. Min-G Kim (ZKo)66



. Dottie Ardina (Fil)66



. Wichanee Meechai (Tha)66



5. Hey-Min Kim (ZKo)67



. Dana Finkelstein (Oos)67



. Katherine Perry (VSt)67



. Madisson Pressel (VSt)67



. Katie Kempter (VSt)67



. Therese O'Hara (Den)67



. Madelene Sagstrom (Zwe)67