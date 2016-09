Eddy Merckx plaatst zich voor achtste finales in Wereldbeker driebanden

Door: redactie

2/09/16 - 10u25 Bron: Belga

Eddy Merckx (UMB 3) heeft zich vandaag als enige landgenoot kunnen plaatsten voor de achtste finales in de Wereldbeker driebanden in het Zuid-Koreaanse Guri. Frédéric Caudron (UMB 1) en Roland Forthomme (UMB 11) gingen onderuit in de zestiende finales.

Een zieke Caudron, dit seizoen al winnaar van twee Wereldbekertoernooien, was te zwak om een vuist te maken tegen de Zuid-Koreaan Sung-won Choi (UMB 22). De wereldkampioen van 2014 haalde het met 40-20 en dit in 17 beurten.



Forthomme nam in een gelijkopgaande wedstrijd tegen de Turk Muart Naci Coklu (UMB 15) een 30-25 voorsprong. Coklu lukte echter twee reeksen van zes en won de wedstrijd met 40-34 in 34 beurten.



In de wedstrijd tussen Merckx en de Zuid-Koreaan Hyung-Kon Kim, was het laatstgenoemde die de beste start nam. Met onder meer een reeks van acht ging hij de pauze in met een 22-15 voorsprong. Merckx knokte zich echter terug in de wedstrijd en stelde gelijk. Toch was het weer Kim die met een 38-34 voorsprong op twee punten van de zege kwam kwam. De Koreaan miste enkele kansen voor de zege, waarvan de ervaren Merckx gebruik maakte en alsnog de wedstrijd won met 40-39 in 27 beurten.



In de achtste finales neemt de tweevoudige wereldkampioen het op tegen de Fransman Jeremy Bury (UMB/17).



Uitslagen zestiende finales Wereldbeker driebanden, Guri:



Sung-won Choi (ZKo/22)- Frédéric Caudron (Bel/1)40-20 (2.352-1.176)



Murat Naci Coklu (Tur/15) - Roland Forthomme (Bel/11)40-38 (1.176-1.000)



Eddy Merckx (Bel/3)- Hyung-Kon Kim (ZKo/34)40-39 (1.481-1.407)