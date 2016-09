Elaine Thompson klopt Dafne Schippers ook in Zürich

Door: redactie

Diamond League De Nederlandse Dafne Schippers heeft opnieuw een nederlaag moeten incasseren tegen de Jamaicaanse Elaine Thompson op de 200 meter. De 24-jarige wereldkampioene leek in de Diamond Leaguewedstrijd in Zürich op weg naar de winst, maar werd in de laatste meters nog gepasseerd door de olympische kampioene.

Thompson zegevierde in 21.85 seconden, Schippers kwam als tweede over de finish in 21.86. Daarmee was ze een fractie sneller dan twee weken geleden in de olympische finale, waarin Schippers in 21.88 genoegen moest nemen met zilver achter Thompson. De Amerikaanse Allyson Felix kwam als derde over de streep in 22.02.



Bij afwezigheid van Thompson pakte Schippers vorige zaterdag wel de winst op de 200 meter op de Diamond League in Parijs. Ze stelde daarmee de eindzege in het prestigieuze klassement veilig, goed voor een premie van 40.000 dollar en een diamantje. Volgende week vrijdag nemen Elaine Thompson en Dafne Schippers het op de Memorial Van Damme in Brussel op de 100 meter tegen elkaar op.



In Zürich won de Jamaicaan Asafa Powell in 9.94 de 100 meter voor mannen. De Zuid-Afrikaan Akani Simbine en de Ivoriaan Ben Youssef Meite werden respectievelijk tweede en derde (beide in 9.99). Powell nam de leiding in het klassement van de Diamond League. Hij heeft nu twee punten meer dan Meite. De beslissing valt tijdens de slotwedstrijd in Brussel.