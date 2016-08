Belgian Lions starten EK-kwalificatiecampagne met 65-46 zege tegen Cyprus

Door: redactie

1/09/16 - 06u14

Lionel Bosco (rechts) in actie tegen Cyprus. © belga.

De Belgian Lions zijn gisteren in de Lotto Arena in Antwerpen met een 65-46 zege tegen Cyprus gestart aan hun EK-kwalificatiecampagne. Bij de rust stonden de Belgen 36-20 voor.

België speelde met Lionel Bosco (2 ptn), Khalid Boukichou (8), Maxime De Zeeuw (12), Ioann Iarochevitch (6, 10 rbds), Vincent Kesteloot (2), Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan (10), Jean Salumu (5), Loic Schwartz, Jonathan Tabu (7), Kevin Tumba (9) en Hans Vanwijn (4).



In de andere wedstrijd in groep A nam IJsland met 88-72 de maat van Zwiterland. Zaterdag spelen de Belgen hun tweede kwalificatiewedstrijd op verplaatsing bij Zwitserland. De zeven groepswinnaars en de beste vier tweedes plaatsen zich voor het EK 2017, dat in Finland, Israël, Roemenië en Turkije plaatsvindt.