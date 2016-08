Britse Holly Bradshaw wint polsstokspringen in stationsgebouw

Door: redactie

Diamond League Holly Bradshaw heeft het polsstokspringen voor vrouwen op de vooravond van de Diamond League in het Zwitserse Zürich gewonnen. De 24-jarige Britse sprong 4m76 en liet daarmee de Amerikaanse Sandi Morris (ook 4m76) en de Griekse Katerina Stefanidi (4m71) achter zich.

Op de afgelopen Spelen in Rio de Janeiro stonden Morris met respectievelijk zilver en goud om de nek op het podium. Bradshaw moest er met de vijfde plaats vrede nemen.



Het polsstokspringen, dat sinds enkele jaren als publieksstunt in het centrale station van Zürich wordt gehouden, dient als opwarmer voor de dertiende meeting van de Diamond League, die donderdag in Zürich plaatsvindt. De veertiende en laatste meeting, de Memorial Van Damme, vindt op 9 september plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. .