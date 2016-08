Pieters oogst lof: "Hij maakt even veel indruk op me als Tiger Woods destijds"

Door: Mike De Beck

Net vierde geworden op het olympisch golftoernooi en een wildcard op zak voor de prestigieuze Ryder Cup. De 24-jarige Thomas Pieters besluipt vastberaden de top in het golf, weet ook de kapitein van de Europese ploeg Darren Clarke. Hij ziet Pieters later zelfs nummer een van de wereld te worden.

De Noord-Ierse Darren Clarke moest enkele moeilijke knopen doorhakken om de drie Europese wildcards voor de Ryder Cup uit te delen, maar uiteindelijk kwam hij uit bij Thomas Pieters. "Ik ben al een hele lange tijd aan het touren en ik heb al grote talenten zien passeren", verduidelijkte de 48-jarige golfer zijn keuze. "Ik speelde met Tiger Woods wanneer hij nog een amateur was. Ik heb Rory McLlroy van dichtbij gezien als hij nog een jonge kerel was. Thomas Pieters maakt dezelfde indruk op me als die jongens. Hij beschikt over dezelfde hoeveelheid talent", steekt Clarke de loftrompet.



Ontgoocheling bij Knox

Iemand die enorm hard op een selectie zat te hopen was Russell Knox. Totdat de 31-jarige Schot gisteren naast een ticket greep. "Dit motiveert me nu enorm voor de komende drie weken. Darren moest een zeer moeilijke beslissing maken en die drie jongens hadden recht op een plek", begrijpt een ontgoochelende Knox de keuze wel. Naast Pieters konden ook nog de Duitser Martin Kaymer en de Engelsman Lee Westwood op een wildcard rekenen voor het treffen met de Amerikanen.