Door: redactie

31/08/16 - 09u55 Bron: Belga

Emma Meesseman (in het wit) © ap.

Basketspeelster Emma Meesseman heeft haar contract bij de Russische eersteklasser Ekaterinburg met twee seizoenen verlengd.

De 23-jarige Meesseman is momenteel met Washington Mystics aan de slag in de WNBA, maar keert in oktober terug naar de Europese kampioen uit Rusland. De Belgische international speelt sinds februari voor Ekaterinburg. Voordien lag ze onder contract bij Spartak Moskou, Villeneuve d'Ascq en Ieper.