Vladimir Morozov scherpt wereldrecord 100 meter wisselslag al opnieuw aan

Door: redactie

30/08/16 - 20u16 Bron: Belga

Vladimir Morozov © ap.

De 24-jarige Rus Vladimir Morozov heeft voor de tweede keer op een week tijd het wereldrecord op de 100 meter wisselslag kortebaan aangescherpt.

Op de wereldbekermeeting in kortebaan tikte de Rus aan in 50.30. Eerder had de Duitser Markus Deibler het wereldrecord in handen. Hij zette op 7 december 2014 in Doha 50.66 op de tabellen.



Aan de Olympische Spelen mocht Morozov wegens de Russische dopingperikelen aanvankelijk niet deelnemen, maar via het sporttribunaal TAS geraakte hij toch in Rio. Daar kon Morozov echter geen potten breken. Op de 100 meter vrije slag werd hij met een tijd van 48.26 in de halve finales uitgeschakeld.