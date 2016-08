Pieters krijgt loon naar werken: wildcard voor prestigieuze Ryder Cup

Bewerkt door:

Thomas Pieters heeft van de Noord-Ierse Ryder Cup-kapitein Darren Clarke een van de drie nog resterende wildcards gekregen om deel te nemen aan de Ryder Cup, een tweejaarlijkse ontmoeting tussen Europa en de VS waarbij de beste twaalf golfers van elk continent tegen elkaar strijden.

De Noord-Ierse voormalige nummer een van de wereld Rory McIlroy, de Zweed Henrik Stenson, de Spanjaarden Sergio Garcia en Rafael Cabrera-Bello en de Engelsen Danny Willett, Chris Wood, Justin Rose, Andy Sullivan en Matthew Fitzpatrick waren al zeker van hun plaats in de selectie, voor de drie overgebleven wildcards moest kapitein Darren Clarke dinsdag de knoop doorhakken. Uiteindelijk koos hij voor de Engelsman Lee Westwood, de Duitser Martin Kaymer en onze landgenoot Thomas Pieters, zondag nog de beste op het Made in Denmark Open golftoernooi. Daardoor sprong hij ook naar de 41e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit in zijn nog jonge profloopbaan. Lees ook Hoogste notering ooit voor Pieters op wereldranking golf

Succesvolle periode

De 24-jarige Antwerpenaar boekte in Denemarken al zijn derde zege op de Europese Tour. Vorig jaar won hij het Czech Masters en het KLM Open. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro greep Pieters eerder deze maand met een vierde plaats maar net naast een medaille. In het Czech Masters slaagde hij er vorige week met een tweede plaats net niet in zijn titel te verlengen. © getty.

Waarom voor Pieters werd gekozen

Uitstekende prestaties dus, maar toch moest Darren Clarke nog overtuigd worden. "Vorige week ben ik met hem gaan golfen, zoals we wel vaker gedaan hebben tijdens de kwalificatieperiode. Toen we eraan begonnen op donderdagochtend wist hij perfect waarom we op de golfbaan stonden", vertelde Clarke. "Thomas zette een fantastische prestatie neer en zo viel de beslissing in zijn voordeel." © getty.

Tweede Belg ooit

Thomas Pieters wordt zo de tweede Belg in de geschiedenis die mag deelnemen aan de Ryder Cup. Vier jaar geleden beet Brusselaar Nicolas Colsaerts de spits af. Colsaerts kreeg toen een wildcard van toenmalig kapitein José Maria Olazabal en zette op de Medinah-golfbaan in de buurt van Chicago een overtuigende prestatie neer. © belga.