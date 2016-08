Al meer dan een miljoen tickets verkocht voor Paralympische Spelen

Door: redactie

Acht dagen voor de start van de Paralympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro zijn er reeds meer dan één miljoen van de 2,5 miljoen beschikbare tickets de deur uit. Dat maakte het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) gisteren bekend.

Bijna honderd events op de Spelen zijn al uitverkocht. Dat is opmerkelijk, want tijdens de Olympische Spelen in Rio vielen vooral de lege tribunes in de stadions op. De organisatoren reageerden daarop door de prijzen drastisch te verlagen. De ticketprijzen voor de Paralympische Spelen liggen tussen 2,7 en 36 euro.