Ook Axel Hervelle door blessure niet in selectie Belgian Lions

30/08/16 - 06u27 Bron: Belga

Axel Hervelle. © belga.

De Belgian Lions zullen in de kwalificaties van het EK basketbal niet op hun kapitein Axel Hervelle kunnen rekenen. De power forward van Bilbao was door een beenblessure al een tijdje onzeker en zit nu niet in de selectie voor de kwalificaties, die morgen van start gaat. Eerder moesten Sam Van Rossom, Matt Lojeski, Pierre-Antoine Gillet en Quentin Serron al verstek laten gaan.