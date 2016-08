Ontgoocheling over gemiste medaille bleef maar nazinderen bij Evi Van Acker. Tot ze dit geschenkje kreeg

Door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 21u45

© Twitter Evi Van Acker.

Olympische Spelen

Ze was op voorhand met voorsprong een van onze grootste medaillekandidaten, maar zeilster Evi Van Acker kon een nieuwe olympische droom niet waarmaken. Waar ze na Londen 2012 nog huiswaarts keerde met brons werd het dit keer de meest ondankbare plaats: vierde. Het gevolg van een inzinking door ziekte. Doodzonde voor de 30-jarige Gentse en de ontgoocheling is nog steeds niet doorgespoeld.



Toch nog een medaille

Alhoewel, een cadeautje van haar metekindje doet haar de olympische miserie toch instant vergeten. Maxime zorgde immers voor een mooie ingekaderde tekening inclusief de medaille die Evi eigenlijk wel verdient. Een heel mooi gebaar van het jongetje. "Vierde en geen prijs winnen, ik dacht het niet. Met dank aan mijn metekindje de eerste gemeende glimlach in twee weken", klonk het opgetogen op Twitter.