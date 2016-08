Belgian Lions in Lotto Arena op zoek naar vierde opeenvolgende EK-deelname

Door: redactie

29/08/16 - 17u57 Bron: Belga

© belga.

Over exact een jaar vindt EuroBasket 2017 plaats. Vierentwintig landen zullen onder elkaar uitmaken wie zich tot Europees kampioen kroont. De Belgian Lions beginnen op 31 augustus aan hun kwalificatiewedstrijden. De thuiswedstrijden worden in de Antwerpse Lotto Arena afgewerkt.

De Belgian Lions hebben zich al drie keer op rij voor het EK gekwalificeerd en staan al zes jaar onafgebroken in de top 16 van Europa. Maar dat betekent niet dat ze het rustig aan gaan doen. "We vatten deze campagne opnieuw met veel enthousiasme aan. Het zal hard werken zijn om resultaat te bekomen, want er zijn geen gemakkelijke landen meer in Europa", zegt Cyriel Coomans, voorzitter van de Belgische Basketbalbond.



Coach Eddy Casteels beaamt dat. "Cyprus, Zwitserland en IJsland zijn niet te onderschatten tegenstanders. Maar we hebben een goede voorbereiding achter de rug en we gaan voor de zes op zes, zodat we in 2017 naar het EK kunnen."