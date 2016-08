Hoogste notering ooit voor Pieters op wereldranking golf

Bewerkt door:

Golfer Thomas Pieters is na zijn zege op het Made in Denmark Open golftoernooi van een 54e naar een 41e plaats opgeklommen op de nieuwe wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit in zijn nog jonge profloopbaan.

Een 41e plaats aan het einde van het seizoen kan een aantal deuren openen voor het seizoen 2017. Zo is hij dan automatisch gekwalificeerd voor de vier majortoernooien.



De 24-jarige Antwerpenaar klimt ondertussen ook in de European Tour-ranking naar de dertiende plaats. Momenteel zitten zijn gedachten ongetwijfeld bij de Ryder Cup, het treffen tussen de Verenigde Staten en Europa. Eerstdaags zal de Noord-Ierse Ryder Cup-kapitein Darren Clarke beslissen welke drie spelers nog een wildcard krijgen voor het Europese team.



Liefst 265 plaatsen winst voor Detry

Ook Thomas Detry doet een goede zaak na zijn overwinning in de Bridgestone Challenge. De 23-jarige Brusselaar, die een aantal Challenge Tour-records evenaarde en brak, maakte maar liefst 265 plaatsen winst en staat nu als derde Belg op de 328e stek. In de Challenge Tour-ranking staat hij nu op de dertiende plaats, die hem aan het einde van het seizoen een Europese Tour-kaart kan opleveren.



Nicolas Colsaerts, die de voorbije week niet aan de slag was, zakt twee plaatsen en staat nu op plaats 126. Colsaerts neemt deze week deel aan de European Masters in het Zwitserse Crans Montana.



De top vijf op de wereldranglijst blijft deze week ongewijzigd. De Australiër Jason Day blijft aan de leiding, voor de Amerikanen Dustin Johnson en Jordan Spieth. Lees ook Hoogdag voor Belgische golfsport want Thomas Detry volgt voorbeeld van naamgenoot Pieters

