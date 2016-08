Amerikaan Reed pakt eindzege op The Barclays golf

Door: redactie

29/08/16 - 08u35 Bron: Belga

© photo news.

De Amerikaan Patrick Reed heeft gisteren in het Amerikaanse Farmingdale (New York) na een ultieme ronde van 70 slagen The Barclays golftoernooi (PGA/7.528.790 euro) op zijn naam geschreven.

De 26-jarige Reed zag zijn landgenoot Rickie Fowler op dag drie de leiding overnemen. De 27-jarige Fowler, dit seizoen goed voor twee overwinningen, kon in de laatste ronde aanvankelijk gelijke tred houden met Reed, die op de eerste negen holes drie birdies en een bogey noteerde. Op de laatste acht holes viel Fowler echter door de mand. Zo moest hij nog drie bogeys en een dubbele bogey incasseren waartegen hij slechts één birdie lukte. Reed had uiteindelijk genoeg aan een ronde in één onder par om de overwinning te claimen.



In de eindstand telt hij één slag voorsprong op zijn landgenoot Sean O'Hair en de Argentijn Emiliano Grillo. Voor Reed is het de vijfde PGA Tour-zege in zijn loopbaan, goed voor 1.355.180 euro. Reed wordt ook de nieuwe nummer één in het FedEx Cup-klassement, waarbij de eerste aan het einde van de vier toernooien (The Barclays, het Deutsche Bank Championship, het BMW Championship en het Tour Championship) een bonus van 10 miljoen dollar opstrijkt.



Eindstand na de vierde ronde (par 71):



1. Patrick Reed (VSt) 275 (66-68-71-70)



2. Sean O'Hair (VSt) 276 (69-69-72-66)



. Emiliano Grillo (Arg) 276 (67-69-71 69)



4. Jason Day (Aus) 277 (68-70-70-69)



. Gary Woodland (VSt) 277 (71-69-68-69)



. Adam Scott (Aus) 277 (69-72-65-71)



7. Ryan Moore (VSt) 278 (69-68-72-69)



. Jason Kokrak (VSt) 278 (74-66-69-69)



. Rickie Fowler (VSt) 278 (67-69-68-74)



10. Jordan Spieth (VSt) 279 (71-67-72-69)



. Justin Thomas (VSt) 279 (71-71-66-71)



12. Tony Finau (VSt) 280 (70-67-71-72)



13. Charley Hoffman (VSt) 281 (69-74-67-71)



. Billy Horschel (VSt) 281 (72-70-70-69)



. Phil Mickelson (VSt) 281 (73-70-68-70)



. Ryan Palmer (VSt) 281 (68-70-72-71)



. Bubba Watson (VSt) 281 (74-70-66-71)



...