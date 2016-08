Tim Brydenbach finisht als tweede in Ironman van Vichy

Door: redactie

29/08/16 - Bron: Belga

© getty.

Tim Brydenbach is gisteren als tweede geëindigd in de Ironman van het Franse Vichy. De zoon van de betreurde oud-atleet Fons Brydenbach moest enkel de Brit Harry Wiltshire laten voorgaan.

Brydenbach streed de volledige dag mee voor de overwinning, maar eindigde na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen uiteindelijk als tweede in 8u18:34. Aan de meet had hij een achterstand van 1:20 op de Britse winnaar Harry Wiltshire (8u17:14). De derde plaats was voor de Italiaan Ivan Risti (8u19:58). Hannes Cool eindigde als zevende (8u27:54), Guillaume Montoisy als negentiende (8u57:48).



Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Britse Catherine Faux. Met een tijd van 9u13:40 haalde ze het voor de Zwitserse Céline Schaerer (9u17:21) en de Amerikaanse Kelly Fillnow (9u27:56). De eerste Belgische triatlete was Charlène Ottevaere op de achtste plaats (9u50:22). .