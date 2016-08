Selby boekt eerste zege van het seizoen op Paul Hunter Classic

Door: redactie

's Werelds nummer een Mark Selby heeft gisteren in het Duitse Fürth de Paul Hunter Classic snooker, dit jaar voor het eerst een full rankingtoernooi, op zijn palmares gebracht. In de finale versloeg de 33-jarige Engelsman zijn landgenoot Tom Ford (WS-40) met 4-2. Hij liet daarbij breaks van 85, 72 en 58 optekenen.

Voor Selby is het de eerste titel sinds hij in mei voor de tweede keer wereldkampioen werd. In de eerste twee toernooien van het seizoen 2016-2017, het Riga Masters en het World Open, eindigde het voor "The Jester of Leicester" respectievelijk al in de eerste en tweede ronde. De zege in Fürth brengt hem 25.000 euro op. Ook in 2011 en 2012 zette Selby zijn naam al op de erelijst van het toernooi, dat toen als minor ranking nog deel van het Players Tour Championship uitmaakte. In totaal heeft Selby nu acht full rankingtoernooien op zijn naam.



In de halve finales schakelde Selby de Welshman Dominic Dale (WS-38) met 4-2 uit en won Ford met dezelfde cijfers van de Thai Thepchaiya Un-Nooh (WS-33), die in zijn zestiende finale tegen de Noor Kurt Maflin (WS-46) een 147 maximum wegpotte, goed voor een bonus van 40.000 pond (47.000 euro).



Een opmerkelijke naam in de kwartfinales was die van snookerlegende Jimmy White (WS-103). Het was al twaalf jaar geleden dat de zesvoudige vicewereldkampioen, 54 jaar inmiddels, het zo ver schopte in een full ranking. White schakelde onder meer de Chinees Xiao Guodong (WS-52), Rod Lawler (WS-45) en de Welshman Michael White (WS-21) uit, waarna Dominic Dale met 4-2 een einde maakte aan de opmars van de publiekslieveling. .