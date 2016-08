Hoogdag voor Belgische golfsport want Thomas Detry volgt voorbeeld van naamgenoot Pieters

Bewerkt door: Glenn Bogaert

28/08/16 - 21u58 Bron: Belga

© Photonews.

Thomas Detry heeft zijn eerste zege beet als professioneel golfer. In het Engelse Edstone golfde hij de concurrentie op een hoopje tijdens het Bridgestone Challenge golftoernooi (Challenge Tour/180.000 euro), dat werd betwist op de Heytrop Park golfbaan.

De 23-jarige Brusselaar stond van start tot finish aan de leiding en zette nog een ultieme ronde neer in 63 slagen, negen onder par. Dat dankzij elf birdies en ondanks één dubbele bogey. Met zijn eindscore van 259 slagen liet Detry de concurrentie liefst twaalf slagen achter zich. Zijn totaalscore van 29 onder par was goed voor een evenaring van het Challenge Tour record, dat in 2001 gevestigd werd door de Spanjaard Ivo Giner. Zijn marge van twaalf slagen voorsprong op de tweede is een verbetering van het Challenge Tour record, dat op naam stond van de Amerikaan Brooks Koepka, die in de 2013 het Spaans Challenge Open won met tien slagen voorsprong.



Enorme sprong vooruit

Detry houdt aan zijn overwinning 28.000 euro over en maakt een enorme sprong in het Challenge Tour klassement, waarvan de top vijftien aan het einde van het seizoen promotie maakt naar de European Tour. Voor Detry was het zijn tiende toernooi sinds hij aan de slag is als prof. In elk toernooi haalde hij de cut.