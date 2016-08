Vanhoenacker wint Ironman 70.3 van Zell am See, Tondeur 4e bij de vrouwen

Door: redactie

28/08/16 - 20u47 Bron: Belga

Marino Vanhoenacker (archieffoto). © belga.

Marino Vanhoenacker heeft vandaag de Ironman 70.3 van Zell am See gewonnen. Vanoenacker legde de 1,9 kilometer zwemmen, de 90 kilometer fietsen en de 21 kilometer lopen af in een tijd van 4u06:05. De Oostenrijkse lucht bevalt Vanhoenacker blijkbaar goed, want eind juni won hij al voor de achtste keer de Ironman van Klagenfurt. In Zell am See was het na 2014, de tweede keer dat de 40-jarige Bruggeling kon winnen.