Thomas Pieters wint in Denemarken derde toernooi op European Tour

Thomas Pieters heeft vandaag in Farso het Made in Denmark golftoernooi (EPGA/1,8 miljoen euro) gewonnen. Met een sterke laatste ronde in 65 slagen, zeven onder par, bracht hij zijn totaal op 267, zeventien onder. Hij doet daarmee één slag beter dan de Welshman Bradley Dredge. De Spanjaard Adrien Otaegui en de Amerikaan David Lipsky delen op twee slagen de derde plaats.

Aan zijn derde derde zege op de Europese Tour houdt Pieters 300.000 euro over. Vorig jaar won hij het Czech Masters en het KLM Open. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro greep de 24-jarige Antwerpenaar eerder deze maand met een vierde plaats maar net naast een medaille. In het Czech Masters slaagde hij er vorige week met een tweede plaats net niet in zijn titel te verlengen.



Voor de aanvang van de laatste ronde stond Pieters op een gedeelde tweede plaats, op één slag van Dredge. Op de holes vier, zes en acht putte hij birdies weg, waarna hij op de negende hole een bogey op zijn kaart moest schrijven. Op de tweede parkoershelft sloeg hij een birdie op de elfde hole, maar het waren Dredge en de Zweed Joakim Lagergren die met vier holes te spelen de leiding deelden. Pieters realiseerde echter nog drie birdies op de drie laatste holes. Op de korte par-3 zestiende sloeg hij op een haar na een hole-in-one.



"Een fantastisch gevoel", verklaarde Pieters na zijn overwinning. "De manier waarop ik het toernooi eindigde met drie birdies, geeft een enorme genoegdoening. Na negen holes dacht ik even aan vorige week, toen ik net naast de overwinning greep. Wat de Ryder Cup betreft is het afwachten." Pieters moet afwachten of Ryder Cup-kapitein Darren Clarcke hem in zijn Europees team zal opnemen. De Duitser Martin Kaymer, die vrijwel zeker is van een wildcard, liet zich na het toernooi ontvallen dat hij voor Pieters zou kiezen en al te graag met hem in de foursomes en fourballs zou spelen.