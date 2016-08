Alweer ongeval met fatale gevolgen: stuntpiloot Red Bull crasht tijdens airshow

Door: redactie

28/08/16 - 12u24

Alweer een dodelijk ongeval in de wereld van de stuntpiloten. Deze week kwam de bekende basejumper Alexander Polli om het leven nabij de Mont Blanc, gisteren crashte stuntvlieger Michel Leusch in China. De 33-jarige Zuid-Afrikaan verloor de controle over zijn vliegtuig tijdens een airshow in Danxia en boorde zijn toestel in de Gobiwoestijn - een paar honderd meter van de landingsbaan. Leusch was niet de eerste de beste: de man werd in het verleden wereldkampioen stuntvliegen en was sinds dit jaar lid van 'Red Bull Firestars', een select clubje gesponsorde stuntpiloten.

