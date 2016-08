Michael van Gerwen wint Perth Darts Masters

Door: redactie

28/08/16 Bron: Belga

De 27-jarige Nederlander Michael van Gerwen heeft in Australië het Perth Darts Masters gewonnen. In de finale van één van de grote toernooien van de PDC buiten Europa nam de nummer een van de wereld met 11-4 de maat van de Engelsman Dave Chisnall (PDC-9). Hij liet daarbij een gemiddelde van 99,63 punten per drie darts en een checkout percentage van 39 procent optekenen. Chisnall was daar met 94,22 punten en 36 procent niet tegen opgewassen.