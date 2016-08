Thomas Pieters klimt van plek drie naar twee in Denemarken

Door: redactie

Thomas Pieters is vandaag van de derde naar de tweede stek opgeklommen in het Made in Denmark golftoernooi (EPGA/1,8 miljoen euro). De 24-jarige Antwerpenaar had voor zijn derde ronde op de Himmerland golfbaan in Farso 69 slagen, twee onder par, nodig en bracht zijn totaal daarmee op 202, elf onder. Hij deelt de tweede plaats met de Amerikaan David Lipsy en de Spanjaard Adrian Otagui. De Welshman Bradley Dredge doet het nog één slag beter.

Pieters startte met birdie, bogey en birdie op de eerste drie holes. Op de vierde hole, een par-5, liep het compleet fout. Bij het putten zag hij de bal tot twee maal toe van de green rollen, wat resulteerde in zeven slagen. Pieters antwoordde meteen met twee birdies op de twee volgende holes. Na zeven holes in par, waarbij hij enkele kansen miste, sloeg hij op de veertiende hole, een 328 meter lange par-4, de bal rechtstreeks op de green, goed voor een birdie. Op de laatste vier holes noteerde hij par.



"Al bij al ben ik tevreden met mijn ronde", reageerde Pieters. "Als je ziet was ik op de vierde hole uitsteek. Mijn focus was volledig weg, wat me een dubbele bogey kostte. Zondag speel ik met Martin Kaymer, een absolute topper."