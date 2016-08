Red Dragons de boot in tegen Estland, ook Yellow Tigers onderuit

Door: redactie

27/08/16 - 21u46 Bron: Belga

Archief. © belga.

Na gisteren met 3-2 te hebben gewonnen van Estland, verloren de Belgische volleybalmannen vandaag in het Poolse Lubin met 4-0 van Estland. Het is de tweede van drie vriendschappelijke ontmoetingen op drie dagen tijd tussen België en Estland.

De Belgische volleybalvrouwen hebben dan weer in een vriendschappelijke wedstrijd een tweede nederlaag geleden tegen Bulgarije. Na de 3-2 nederlaag van gisteren, gingen de Tigers nu met 4-1 (25-20, 25-23, 25-23, 19-25 en 17-15) onderuit.



De vrouwen van bondscoach Gert Vande Broek spelen morgen nog een derde keer tegen Bulgarije.



De Tigers bereiden zich voor op de EK-kwalificaties, waarin ze het in de laatste twee weekends van september opnemen tegen Frankrijk, Spanje en Bosnië-Herzegovina. De zes groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de EK-eindronde in Azerbeidzjan en Georgië volgend jaar. Alle tweedes vechten in barrages om de laatste drie tickets.