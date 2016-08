Bahreinse Ruth Jebet verbetert wereldrecord 3.000 meter steeple

Door: redactie

27/08/16 - 21u17 Bron: Belga

Ruth Jebet. © epa.

De 19-jarige Bahreinse Ruth Jebet heeft vandaag het wereldrecord op de 3.000 meter steeple aangescherpt. Op de Diamond League-meeting in Parijs finishte de olympische kampioene in 8:52.78. Daarmee deed ze meer dan zes seconden af van de 8:58.81 die de Russische Gulnara Galkina op 17 augustus 2008 tijdens de Olympische Spelen in Peking op de tabellen zette.

De in Kenia geboren Jebet verdedigt sinds haar zestiende de kleuren van Bahrein. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zette ze twee weken terug met 8:59.75 al de op één na snelste tijd in de geschiedenis neer. In Parijs bleef ze de Keniaanse Hyvin Kiyeng Jepkemoi (9:01.96) en de Amerikaanse Emma Coburn (9:10.19) voor. Het podium was zo volledig identiek aan dat van de Olympische Spelen.