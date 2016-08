Kimberly Buys tweede op 50 meter vlinderslag

Door: redactie

27/08/16 - 21u07 Bron: Belga

Kimberly Buys. © getty.

Kimberly Buys is vandaag tweede geworden op de 50 meter vlinderslag op de wereldbeker kortebaan in het Franse Chartres. De Antwerpse tikte aan na 25.77 en plaatste zich zo ook meteen voor het wereldkampioenschap kortebaan in het Canadese Windsor (6-11 september). Het minimum om deel te nemen aan het wereldkampioenschap bedraagt 26.05.