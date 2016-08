Goud voor Van Gansbeke (-66kg) en Verstraeten (-60kg) in Saarbrücken

Door: redactie

27/08/16

Kenneth Van Gansbeke © belga.

Europacup Twee Belgische judoka's hebben een gouden plak behaald op de Europacup judo in het Duitse Saarbrücken. Kenneth Van Gansbeke triomfeerde in de categorie -66kg, Jorre Verstraeten in de -60kg.