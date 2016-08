Waarom wel héél ongelukkige campagnefoto Paralympics voor woede en verontwaardiging zorgt

Door: Glenn Bogaert

De Olympische Spelen zijn achter de rug, maar in Rio de Janeiro staan van 7 tot 18 september ook nog de Paralympische Spelen op het programma. Dat mondiale sportevenement staat natuurlijk een beetje in de schaduw van de grotere broer, maar met een uitgekiende campagne probeert het Braziliaanse Vogue het gebeuren een duwtje in de rug te geven. Alleen doet het dat op een wel heel ongelukkige manier en dan kan een storm van verontwaardiging en misnoegde reacties niet achterblijven.

Wat is nu het probleem? De modellen die u hierboven ziet en die dus gebruikt werden voor de campagnefoto's zijn helemaal geen mensen met een beperking. Er werd gekozen om bij de opgevoerde figuren gewoon een beetje Photoshop toe te passen en zo is de klus meteen geklaard. En dat schiet natuurlijk serieus in het verkeerde keelgat bij paralympische atleten en modellen met een beperking. De ontgoocheling, woede en frustratie is groot. 'We are all Paralympians', luidt het motto, maar de dame rechts op de foto mist helemaal geen arm en de man links op de foto heeft helemaal geen kunstbeen.



"Ze maken het nog erger"

Tegenover het medium 'Newsbeat' uitte Chelsea Jay, een model met een beperking en tevens campagnevoerder haar ongenoegen. "De foto ziet er misschien wel mooi uit, maar waar zaten de mensen van Vogue in Brazilië toch met hun gedachten? Dit is totaal, maar dan ook totaal verkeerd en misplaatst. Heel wat merken willen beperkingen omarmen, maar ze weten helemaal niet hoe ze er moeten mee omgaan en maken de zaken net nog erger. De media denken dat het zomaar kan om te doen alsof 'gewone' mensen een handicap hebben, maar dat is er los over. Als model met een beperking is het bijna onmogelijk om aan werk te geraken, tenzij het voor een specifieke rol is. Ik wil gecast worden als meisje met bruin haar en niet omdat ik in een rolstoel zit. Ik ben zoveel meer dan enkel mijn beperking."