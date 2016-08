Buys net naast podium 100 meter vlinderslag in Chartres, maar zwemt wel WK-limiet

Door: redactie

Kimberly Buys is gisteren vierde geworden op de 100 meter vlinderslag op de wereldbeker kortebaan in het Franse Chartres. Met een tijd van 57.00 bleef Buys minder dan drie tienden boven haar Belgisch record (56.74). De overwinning was voor de Hongaarse Katinka Hosszu (56.09), olympisch kampioene in Rio op de 100 meter rug, 200 meter en 400 meter vrije slag. De Deense Jeanette Ottesen (56.54) en de Australische Madeline Groves (56.77) vervolledigden het podium.