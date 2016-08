Pieters is leidersplaats kwijt in Denemarken

Door: redactie

Thomas Pieters is na een tweede ronde in 71 slagen, par, zijn leidersplaats kwijt in het Made in Denmark golftoernooi (EPGA/1,8 miljoen euro). De 24-jarige Antwerpenaar zakte naar de derde plaats op de Himmerland golfbaan in Farso.

Pieters, die donderdag een sublieme eerste ronde neerzette in 62 slagen, startte met twee bogeys op de holes één en drie. Hij moest toezien hoe er een stevige wind opstak, waardoor de omstandigheden veel moeilijker waren dan in de voormiddag. Desondanks lukte hij birdies op de holes zes, zeven en acht, waarna hij de eerste parkoershelft afsloot met een bogey. Op de laatste negen holes lukte hij nog een aantal knappe putts. Met zijn totaalscore van 133 slagen telt hij vier slagen meer dan de Welshe leider Bradley Dredge. De 43-jarige Dredge, die twee European Tour zeges op zijn naam heeft staan, was met zijn ronde van 66 slagen één van de weinige spelers die in de namiddag een goede beurt maakten.



"Het was een moeilijk dag", verklaarde Pieters. "Mijn ronde in 71 slagen is met de winderige omstandigheden meer dan behoorlijk. Vooral op de tweede parkoershelft heb ik een aantal goede putts moeten maken om de par te houden."

Detry blijft stevig aan de leiding in Bridgestone Thomas Detry staat ook na de tweede ronde stevig aan de leiding in het Bridgestone Challenge golftoernooi (Challenge Tour/180.000 euro). De 23-jarige Brusselaar kwam rond in 67 slagen, vijf onder par, op de Heythrop Park golfbaan in het Engelse Edstone en bracht zijn totaal daarmee op 127, zeventien onder. De Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence is op vier slagen de eerste achtervolger. Ook Kevin Hesbois plaatste zich voor de finaleronden. Een tweede ronde in 69 slagen bracht hem van de 84e naar de 48e plaats. Hugues Joannes en Pierre Relecom haalden de cut niet. Zij werden respectievelijk 66e en 81e.